Акции бывшего завода свердловского бизнесмена Малика Гайсина выставили на торги

На торги банком ПСБ были выставлены 49,99% акций свердловского «Красногвардейского кранового завода». Прием заявок начинается 20 мая. Сам же аукцион пройдет 27 мая. Информация об этом опубликована на сайте ГИС Торги.

Начальная цена пакета ценных документов – 64,732 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 647 тысяч рублей.

Сейчас предприятие находится в федеральной собственности. Однако ранее 99,9% акций завода были у банка «Вятич». Этим активом в свое время владел свердловский бизнесмен и экс-депутат Госдумы Малик Гайсин.

Напомним, что активы предпринимателя Малика Гайсина на сумму свыше миллиарда рублей переданы Росимуществу. Предприятия национализировали по иску свердловской прокуратуры. По версии Генпрокуратуры, Малик Гайсин будучи депутатом вел предпринимательство. Участвовал в управлении предприятием, скрыто владел активами, а также незаконно обогащался.