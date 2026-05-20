Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 11:14

НПО автоматики проиграл суд против сотрудников по делу о пожаре в Екатеринбурге

Свердловский суд отказал НПО автоматики во взыскании 245 млн ущерба от пожара
Екатерина ГАПОН
НПО автоматики хотело взыскать ущерб, полученный после пожара, со своих сотрудников

НПО автоматики хотело взыскать ущерб, полученный после пожара, со своих сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд отказал НПО автоматики во взыскании с сотрудников 245 миллионов рублей ущерба после пожара. Напомним, что ЧП на территории «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семиханова» произошло 30 июля 2024 года. Предприятие занимается разработкой и созданием космической техники.

По данным МЧС, возгорание произошло на крыше цеха с химической продукцией на площади 800 квадратных метров, кровля на этом участке обрушилась.

После ЧП предприятие обратилось в Кировский районный суд с иском с и.о. технического директора – замдиректора по производству, начальнику цеха и начальнику участка производства, а также к начальнику группы производства. НПО автоматики посчитало, что пожар произошел из-за нарушения требований промышленной безопасности. Ущерб истец оценил в 245,4 миллиона рублей.

– Истец ссылался на акт служебного расследования, заключение Ростехнадзора, а также на постановления о привлечении начальника цеха и начальника группы к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ – «Грубое нарушение требований промышленной безопасности», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд отказал в удовлетворении иска, так как работодатель не провел проверку причин ущерба, а оценка действий сотрудников дается без учета всех версий возникновения пожара. Истец обжаловал это решение, однако Свердловский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.