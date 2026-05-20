НПО автоматики проиграл суд против сотрудников по делу о пожаре в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал НПО автоматики во взыскании с сотрудников 245 миллионов рублей ущерба после пожара. Напомним, что ЧП на территории «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семиханова» произошло 30 июля 2024 года. Предприятие занимается разработкой и созданием космической техники.

По данным МЧС, возгорание произошло на крыше цеха с химической продукцией на площади 800 квадратных метров, кровля на этом участке обрушилась.

После ЧП предприятие обратилось в Кировский районный суд с иском с и.о. технического директора – замдиректора по производству, начальнику цеха и начальнику участка производства, а также к начальнику группы производства. НПО автоматики посчитало, что пожар произошел из-за нарушения требований промышленной безопасности. Ущерб истец оценил в 245,4 миллиона рублей.

– Истец ссылался на акт служебного расследования, заключение Ростехнадзора, а также на постановления о привлечении начальника цеха и начальника группы к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ – «Грубое нарушение требований промышленной безопасности», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд отказал в удовлетворении иска, так как работодатель не провел проверку причин ущерба, а оценка действий сотрудников дается без учета всех версий возникновения пожара. Истец обжаловал это решение, однако Свердловский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.