Больше 7 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали уже около 7,1 тысячи человек. Как рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора, это в 1,6 раза ниже показателей прошлого года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.

- В лабораториях исследовано 4 832 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,45% проб, лайм-боррелиоза – в 45%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,6% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7% проб, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, наибольшее число пострадавших зафиксировали в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

Всего на данный момент с подозрением на клещевой боррелиоз были госпитализированы 36 свердловчан, а с подозрением на клещевой энцефалит – 16 человек. От последнего с начала года впервые привились больше 64,4 тысячи жителей. Еще 166 тысяч уральцев вакцинировались повторно.

Отмечается, что в 2026 году обработать от клещей планируется 11,6 тысячи гектаров земли. По данным на 18 мая, работы завершены на более чем 6,5 тысячи гектаров.