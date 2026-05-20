Больше 560 тысяч свердловчан проголосовали за парки для благоустройства

В Свердловской области уже больше 560 тысяч жителей приняли участие в голосовании за объекты для благоустройства в 2027 году. Власти рассказали, как оно проходит в малых муниципалитетах региона.

- Активно голосуют жители Верхней Туры, Верхнего Тагила и Волчанска. В Верхней Туре участие в голосовании уже приняли более 2,5 тысячи человек. Жители выбирают между общественной территорией «Сквер Александра Невского» и проектом «Образовательный квартал», - рассказали в областном Департаменте информационной политики.

В Верхнем Тагиле жители голосуют в основном за благоустройство улиц Ленина и Строительной, а также территории в северной части города, рядом с почтой.

Участниками голосования стали площадь имени Гогия В.П., территория детско-юношеской спортшколы и стадион «Труд». Все три объекта находятся в Волчанске.

В Арамили на выбор жителей представлены проекты по благоустройству набережной рядом с памятником Шинели и местного Парка культуры и отдыха.

В Горноуральском МО на голосование выдвинули парк в поселке Горноуральский и сквер «Юбилейный» в селе Николо-Павловское.