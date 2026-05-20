На Урале появился фейковый Telegram-канал, предупреждающих об атаках БПЛА

В Свердловской области выявили фейковый Telegram-канал, предупреждающий об объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности. Канал заявлен как проект Антитеррористической комиссии в Свердловской области. В ведомстве предупреждают: ресурс создан противниками для распространения дезинформации.

– Использование имен правоохранительных органов, экстренных служб и официальных антитеррористических ресурсов – распространенная тактика в эпоху гибридных угроз безопасности, – отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Ведомство напоминает интернет-пользователям тщательно проверять информационные ресурсы и доверять только официальным каналам. Верифицированные площадки Антитеррористической комиссии представлены в мессенджерах МАКС и Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Антитеррор Урал».