Уральский банк презентовал Лабораторию финансовой грамотности

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл Лабораторию финансовой грамотности в екатеринбургской гимназии № 2. Это первый подобный проект, реализованный банком в школьных стенах. Инициатива была внедрена при поддержке Министерства образования Свердловской области.

УБРиР вместе с партнерами из проекта «Сменка» изучил передовой опыт модернизации школьных пространств и использовал лучшие российские практики для обновления одного из классов гимназии. В помещении была установлена интерактивная цифровая панель вместо обычной меловой доски и новая эргономичная мебель, оборудованы тематические информационные стенды и магнитные стены. Помимо интерьера и техники, банк помог школе с методическими материалами, которые использовались для теоретических и практических занятий по развитию финансовой грамотности. В ходе презентации гимназисты-старшеклассники представили свои уникальные командные проекты, над которыми трудились в течение учебного года в Лаборатории: видеотрейлер к книге Теодора Драйзера «Финансист», Азбуку финансовой грамотности и настольную игру «Как стать бизнесменом».

- Наш банк работает со многими школами и вузами по направлению развития финансовой культуры. Но Лаборатория финансовой грамотности стала во многом пилотным проектом, где был применен комплексный подход: новое осмысление пространства с использованием интерактивных элементов, современный дизайн и создание проектов по финансовой грамотности силами самих школьников. Мы видим, что первые результаты у ребят получились очень достойными, и будем продолжать поддерживать их начинания – например, выпустим в печатном формате Азбуку финансовой грамотности и будем помогать ее распространению в учебных заведениях. Признательны региональному министерству образования в лице Светланы Юрьевны Тренихиной и директору гимназии №2 Светлане Владимировне Расторгуевой за содействие в реализации этого эксперимента, ставшего успешным, - прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.