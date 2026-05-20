В Свердловской области не выявили превышения тарифов ЖКХ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области не выявила превышения значений предельных индексов тарифов ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации Свердловской области.

– На основании информации, представленной органами местного самоуправления, осуществлен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за апрель 2026 года. Превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области значений предельных индексов не выявлено, – говорится в документе РЭК.

Напомним, что с января 2026 года плату за коммунальные услуги проиндексировали на 1,7% по всей России. С 1 октября 2026 года максимальная индексация составит 11,7%. В Свердловской области цены за ЖКУ вырастут на 9,7%, кроме трех городов. В Екатеринбурге индексация составит 12,9%, в Красноуральске – 15,3%, а в Рефтинском – 20%.