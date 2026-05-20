В Екатеринбург до конца июня приедут 15 новых автобусов-гармошек

В Екатеринбург привезут еще 15 автобусов большого класса Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург привезут еще 15 новых автобусов-гармошек. По условиям контракта, очередная партия машин должна прибыть в город не позднее 30 июня этого года.

– Курсировать транспорт будет по маршрутам №№ 50, 64 и 67, – сообщил в своих социальных сетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр города также отметил, что это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса.

Напомним, что для Екатеринбурга также закупят еще 50 трехсекционных трамваев. На приобретение нового транспорта из бюджета города выделят более 13 миллиардов рублей.

Парк общественного транспорта также планируют пополнить на 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В марте этого года первая партия машин уже вышла на линии.