Свердловским муниципалитетам выделили 7,5 млрд рублей на ремонт дорог

В Свердловской области на ремонт дорог в 2026 году направили 7,5 миллиарда рублей. Деньги из областного бюджета получат 24 муниципалитета. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

- Ежегодно из областного бюджета мы направляем средства на ремонт и строительство дорог. В каждом муниципалитете свои объемы работ и виды, но во всех на личном контроле глав – качество и сроки выполнения. Результат оценивать, конечно, жителям, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Так, Серов получил деньги на ремонт участка дороги по улице Короленко. Его протяженность составляет 1 километр. Улица получит две полосы шириной в 3,5 метра каждая. Также специалисты обновят тротуар, установят новое освещение и обустроят дождевую канализацию. Завершить ремонт планируется до декабря 2027 года.

В Сысерти обновят дороги сразу на двух улицах: Ленина и Тимирязева. Общая протяженность участков составит 3 километра. Помимо этого, на них обновят 1 километр тротуара.

Также средства получил Североуральск. В городе отремонтируют дороги по улицам Свердлова, Ленина и Маяковского. Планируется обновить и участок по улице Калинина в поселке Черемухово, что находится рядом с Североуральском. Общая протяженность ремонта составит почти 4 километра.

В Первоуральске уже завершилось обновление дороги на плотине Верхнего пруда. Протяженность участка составила около 500 метров. В текущем году планируется отремонтировать еще 2 километра дорог.