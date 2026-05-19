В Екатеринбурге мужчина мастурбировал при детях

В Екатеринбурге мужчина начал мастурбировать у подъезда прямо при детях. Шокирующий инцидент произошел 17 мая по адресу Начдива Онуфриева, 24. О происшествии стало известно жильцам благодаря записи с камеры домофона, пишет портал Е1.

На кадрах видно, как два мальчика играют на крыльце подъезда. Рядом с ними в этот момент находится местный житель, который, судя по всему, в нетрезвом состоянии. Екатеринбуржец берет у мальчишек мел, а затем расстегивает ширинку и сует туда руку. Извращенца не смутило ни присутствие детей, ни прохожих, ни камера домофона.

- Я стала случайным свидетелем, проходила мимо. Сначала подумала, что мне показалось, запросила видео, оказалось, что не показалось. Этот мужик живет в моем подъезде. Мои дети ездят с ним в одном лифте, — рассказала Е1 жительница многоэтажки на Онуфриева.

Полиция уже ищет мужчину, сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД.

- Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 4. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают личность данного гражданина, - сообщили в полиции.

