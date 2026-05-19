Продлить аренду автоматической камеры хранения на вокзалах СвЖД теперь можно онлайн

Холдинг «РЖД» запустил на крупнейших вокзалах России новый цифровой сервис – возможность продления аренды ячейки автоматической камеры хранения в онлайн-режиме. Решение направлено на повышение удобства для пассажиров и развитие бесконтактных сервисов на вокзальной инфраструктуре.

Сервис уже реализован на 345 вокзалах, где работает почти 20 тыс. ячеек автоматических камер. На Свердловской железной дороге это вокзалы Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно при первоначальной оплате ячейки отсканировать QR-код, указать номер мобильного телефона, после чего на него поступит сообщение со ссылкой. Перейдя по ссылке, пользователь может в любое время продлить срок аренды выбранной ячейки.

Пассажирам доступны различные варианты ячеек для размещения багажа – стандартные, средние и большие, что позволяет подобрать оптимальный формат в зависимости от объема вещей. Гибкая система тарификации предусматривает возможность аренды на 1, 3, 6, 8, 12 или 24 часа. Онлайн-продление делает использование сервиса еще более удобным, позволяя оперативно изменять срок хранения багажа.

На Свердловской магистрали в январе – апреле 2026 года пассажиры арендовали ячейки автоматических камер хранения 51,8 тыс. раз. Чаще всего – на вокзалах Екатеринбург (24,9 тыс. раз), Тюмень (12,3 тыс.) и Пермь-2 (4,1 тыс. раз). Наиболее востребованными оказались ячейки высотой 60 см, в них входит один стандартный чемодан или рюкзак. Самая популярная длительность аренды – 3 часа.