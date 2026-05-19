Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Нижнем Тагиле откроют в сентябре

В Нижнем Тагиле продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе. В данный момент специалисты проводят отделочные работы.

- Все работы идут по графику. Проект масштабный, многофункциональный и долгожданный для горожан, - написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Общая площадь объекта составит больше 5,7 тысячи квадратных метров. В комплексе обустроят игровой зал для волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Также появятся бассейн длиной 25 метров с четырьмя дорожками, тренажерный и танцевальный залы, пространства для фиджитал-спорта.

При реализации проекта позаботились и об удобстве маломобильных граждан.

- Установлены пандус и лифт, адаптированы душевые, на коляске можно подъехать к чаше бассейна и спуститься в воду на специальном механическом лифте или по плавной лестнице, - отметил Денис Паслер.

Открыть комплекс планируется уже в сентябре 2026 года. Посетить его сможет любой желающий.