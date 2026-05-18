Уральские зоозащитники рассказали, что их фонд оказался на грани закрытия

В Екатеринбурге волонтеры благотворительного фонда «ЗооЗащита» заявили о том, что объединение оказалось буквально на грани закрытия. Об этом рассказали в своем канале.

- Вокруг закрываются фонды, выгорают волонтеры. Все из-за острого снижения финансовой поддержки и роста цен. Средств осталось ровно на один месяц при самых минимальных расходах. Это только оплата передержки, корм, аренда и зарплата, - сказано в сообщении.

Из-за сложившихся обстоятельств волонтеры не принимают новых животных. К тому же, они перестали оказывать экстренную ветеринарную помощь.

Уральские зоозащитники заявили, что на их счетах осталось 800 тысяч рублей. При этом, в клиниках у них образовались долги. Наблюдается проблема с поиском новых хозяев для животных.