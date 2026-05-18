В Алапаевске около недели ищут 56-летнюю женщину

Свердловчанка пропала еще 12 мая. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Алапаевске полицейские и волонтеры развернули поиски 56-летней Елены Чуприяновой. Ее местонахождение не удается установить с 12 мая. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшей, огромная просьба звонить на горячую линию отряда 89000440220. Анонимность гарантируется, - сообщают волонтеры. – Также можно обратиться в полицию Алапаевска по телефонам +7 343 463-42-25 или 112, 102.

Рост пропавшей свердловчанки 179 сантиметров, худощавое телосложение. У женщины карие глаза, а также светлые волосы до плеч.

На момент пропажи была одета в розовую куртку с узорами в виде квадратов. Также широкие темно-синие джинсы. Женщина ушла из дома в кроссовках белого цвета.