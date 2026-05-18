Больница № 40 в Екатеринбурге открыла обновленный приемный покой

Городская клиническая больница № 40 в Екатеринбурге открыла двери нового приемно-диагностического отделения. Здесь уже побывала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Об этом сообщает свердловский Минздрав.

Пациентов, которые обратились самостоятельно, с восьми утра будут принимать в «зеленой» зоне.

- Мы пока не открыты в данном корпусе для машин скорой помощи, потому что заканчиваем работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили службы. Они завершатся в середине июня, тогда мы запустим приемный покой полноценно, - говорит Татьяна Савинова.

Прием пациентов будут вести с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. В выходные – они могут обратиться в отделение хирургического корпуса. При этом прежнее отделение продолжает свою работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам.