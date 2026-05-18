НовостиОбщество18 мая 2026 11:45

Двенадцать уральских предприятий принимают участие в Российско-Китайском ЭКСПО

Свердловские предприятия и вузы развивают деловое сотрудничество в Китае
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловская область развивает деловое сотрудничество с Китаем. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Российско-Китайском ЭКСПО, проходящем в Харбине, принимают участие 12 свердловских компаний. Это представители промышленной, сельскохозяйственной и туристической сфер. Свой потенциал демонстрируют Уральский медицинский университет, а также Гуманитарный университет. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- Представляют уральские продукты питания и кондитерские изделия. В том числе ювелирные украшения, косметику, логистические и туристические решения. Также знакомят со своими товарами для экспорта свердловские производители оборудования для нефтедобычи и продукции лесопромышленного комплекса, - рассказали в ведомстве.

На российско-китайской встрече обсудят развитие торговых связей. Ключевой встречей станет конференция Свердловской области и провинции Хэйлунцзян.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, Китай – главный экономический партнер Среднего Урала. В прошлом году порядка 40% торговых операций были совершены именно с Китаем.