Свердловчанин выиграл в лотерею миллион, но пока об этом не знает

Свердловчанин выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но до сих пор не забрал приз

В Свердловской области разыскивают счастливчика, который выиграл в лотерею 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи. Свердловчанин стал победителем, купив билет за 500 рублей в мобильном приложении.

– Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своем везении, – сообщили в пресс-службе гослотереи.

Обладатель миллиона участвовал в 321748-м тираже лотереи «КЕНО», итоги который подвели 17 мая 2026 года.

Напомним, что в Свердловской области разыскивают еще одного победителя. Участник другой лотереи также выиграл 1 миллион рублей, но пока что не знает об этом. Участник розыгрыша, посвященного Дню Победы, приобрел билет 190-го тиража.