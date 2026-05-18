В Краснотурьинске пенсионер на иномарке сбил 12-летнего самокатчика

Пенсионер сбил подростка на самокате при повороте налево. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Краснотурьинске иномарка сбила 12-летнего подростка на электросамокате. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent при повороте налево наехал на самокатчика, который в этот момент съехал с тротуара.

– В результате дорожного происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован в детское отделение ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Отмечается, что в момент аварии подросток был в защитном шлеме, что минимизировало травмы. Со слов матери, самокат ему подарили на день рождения, и он катался на нем с ее разрешения.

За рулем Hyundai оказался 71-летний местный житель с 25-летним стажем вождения. Инспекторам ДПС он пояснил, что при повороте не увидел подростка, который ехал по противоположной стороне. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 21.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества» и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Отсутствие полиса ОСАГО».