Свердловские врачи успешно прооперировали 12-летнюю девочку с редкой формой рака

Операция длилась 8 часов. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области врачи детской клинической больницы и СОКБ №1 помогли 12-летней девочке с редкой формой рака поджелудочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Изначально пациентка попала на прием к врачу из-за боли в спине, однако дальнейшая диагностика выявила у нее опухоль. Юную свердловчанку госпитализировали. Дело в том, что данная форма рака не поддается лечению с помощью химиотерапии, из-за чего медикам пришлось проводить операцию.

- Данная опухоль имеет хорошо выраженную капсулу, в связи с чем редко дает метастазы, поэтому иногда ее удается отделить от прилегающих сосудов. Однако понять, получится ли это в данном конкретном случае, можно было лишь непосредственно в ходе операции, - рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.

Так, Олег Орлов, сердечно-сосудистый хирург Константин Казанцев и медсестра Елена Ракитина прооперировали девочку. Вмешательство длилось 8 часов.

В течение этого времени врачи по миллиметру отделяли опухоль от сосудов, а затем удалили пораженные части поджелудочной железы и тонкой кишки. Чтобы восстановить целостность пищеварения пациентки, они сформировали хирургические соединения между кишкой и здоровыми органами.

К счастью, операция прошла успешно. После нее юная свердловчанка неделю провела в отделении реанимации, а затем три дня в отделении детской онкологии. Все хирургические соединения вскоре зажили и спустя десять дней девочку выписали. Теперь ее ожидает наблюдение у врача-онколога в СОКБ №1. Медики дают положительные прогнозы.