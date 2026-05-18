В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которая впала в кому из-за гипотиреоза

В Екатеринбурге врачи ЦГКБ №24 спасли жизнь 62-летней свердловчанки, которая столкнулась с редкой патологией, замаскировавшейся под аллергию на цветы.

Все началось прямо в день рождения женщины. Из-за нарастающего отека она начала задыхаться и вскоре потеряла сознание. Родственники оперативно вызвали скорую помощь. В больницу свердловчанку доставили с диагнозом «анафилактический шок, отек Квинке».

Какое-то время она находилась на искусственной вентиляции легких. Врачи провели женщине противошоковую терапию, однако результатов она не принесла – отек не спадал.

- Врачей насторожила тотальная распространенность отеков в сочетании с облысением женщины: лицо выглядело как «луна», глаза угадывались только по ресницам, отечными были живот, руки и ноги, - рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Врачи провели женщине анализ на тиреотропный гормон, который показал значение более 50. Так, у свердловчанки обнаружили запущенный гипотиреоз – нарушения функции щитовидной железы. Вскоре женщина впала в гипотиреоидную кому. Отмечается, что риск гибели пациента в подобных случаях достигает 80%.

- Ситуацию усугубляла жидкость в околосердечной сумке – из-за сдавленного сердца препараты работали слабо, нарастал кардиогенный шок, - отметили в Минздраве.

Врачи провели свердловчанке пункцию и дренирование сердца. Медики вывели оттуда 1,6 литра жидкости. Благодаря этому состояние женщины удалось стабилизировать. Вскоре она смогла дышать самостоятельно.

Отеки полностью ушли спустя месяц. Сейчас женщина закончила курс лечения, и ее выписали для дальнейшей реабилитации. По словам врачей, при таких тяжелых обстоятельствах и редкости патологии результаты можно считать удовлетворительными.