В Свердловской области производители хлеба и молока наращивают производство

На одном из предприятий действует линия по производству коржиков. Фото: ДИП

Производители хлеба и молочной продукции на Среднем Урале активно развивают свои производства. На предприятиях обновляют оборудование и разрабатывают новые рецептуры. Как сообщают в департаменте информационной политики, это нужно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.

- В регионе ежегодно производят свыше 140 тысяч тонн хлеба и более 400 тысяч тонн молока и молочных продуктов. Это социально значимые товары, которые всегда востребованы у жителей региона. До 90% хлебобулочной и молочной продукции на полках наших магазинов местного производства, – сообщила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Министр посетила Хлебозавод №7 в Березовском. Сейчас на заводе действует единственная в регионе линия по производству коржиков. До конца 2026 года в цехе запустят вторую, так как эта продукция оказалась востребованной.

Кроме того, глава свердловского МинАПК оценила новые производственные линии в уральском филиале Белгородского молочного комбината. На предприятии обновили оборудование, появились дополнительные емкости для молока. Это увеличит объем производства молочной продукции вдвое, сообщили в ДИПе.

На комбинате разрабатывают новый продукт: первое в России молоко с экстрактом липы. В ближайшее время свердловчане смогут его приобрести в магазинах области.

