В Свердловской области отремонтируют 230 километров дорог

Часть дорог сдадут в 2026 году, вторую часть - в 2027. Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В Свердловской области к дорогам, которые будут отремонтированы в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11. О этом рассказал губернатор региона Денис Паслер.

Всего по нацпроекту будет обновлено 60 участков региональных и муниципальных дорог. Их общая протяженность составляет свыше 230 километров. Часть из объектов дорожники сдадут в 2026 году, еще часть в 2027 году.

- В числе дополнительно включенных в план работ пятикилометровый участок автодороги Сысерть - Часовая в Каменском муниципальном округе, ремонт которого планировался на 2027 год. Работы начнем в этом году, и в результате эта трасса будет полностью обновлена, - сообщил Денис Паслер.

В этом же муниципалитете отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский – Клевакинское. В Первоуральском городском округе на трассе Первоуральск – Шаля вместо восьми километров отремонтируют 25. На 33-м километре дороги проведут ремонт путепровода над ж/д путями.

В этом же округе обновят подъезды к поселку Кузино от трассы Первоуральск – Шаля, а также подъезд к Новоуткинску от той же дороги и к поселку Сабик. Ремонт проведут в рамках областной программы.

Также, уточнил глава региона, в Первоуральском и Новоуральском городских округах по областной программе будет отремонтирована трасса от деревни Починок до деревни Елани.

