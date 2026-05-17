В Екатеринбурге сотня сотрудников УК осталась без зарплаты

Около ста сотрудников не получали зарплату Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге сотрудникам «Управляющей компании Теплоэнергосервис» не выплатили более 50 миллионов рублей. Об этом порталу Е1 сообщили сами сотрудники. Компания работает территории Уралмашзавода. Со слов подчиненных, на руководителя в прошлом году завели уголовное дело.

По словам работников, с проблемой столкнулись 100 человек. Среди них есть также уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались.

- Есть сотрудники, которые имеют тяжелые заболевания, нуждаются в операциях, но при этом не могут получать оплаты по больничным листам и оплачивать жизненно необходимое лечение, - говорят пострадавшие порталу Е1.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что после проверок директору ООО «УК «Теплоэнергосервис» вынесены представления об устранении нарушений законодательства, в том числе в сфере оплаты труда. Компания привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нполная выплата заработной платы), ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

- Мерами прокурорского реагирования организацией погашена перед работниками задолженность по заработной плате в размере не менее 65,5 млн рублей. Кроме того, прокуратура направила в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также будет проведена бухгалтерская экспертиза. После которой установят точную сумму задолженности. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru