В окрестностях Березовского высадили более семи тысяч сеянцев сосны

Активисты приняли участие в акции и высадили сеянцы сосны. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Жители Свердловской области присоединились к акции «Сад памяти». Они посадили более 7,2 тысячи сеянцев сосны. Насаждения появились в Березовском лесничестве в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Это символ нашей благодарности поколению Героев. Помним, гордимся, чтим! - говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В общественной акции приняли участие сотрудники одного из предприятий со своими семьями.

Таким образом, свердловчане увековечивают подвиг народов Советского Союза. К тому же, они вносят свой вклад в восстановление лесов, улучшение экологии. Традиционно в мероприятии участвуют школьники, волонтеры, а также ветераны лесного хозяйства и власти.