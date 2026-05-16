В Екатеринбурге закрывают две точки с японским стритфудом

В Екатеринбурге закрываются две точки с японскими панкейками

В уральской столице работу прекращают две точки общепита. В них готовили японские панкейки и чаи. Заведения, о которых идет речь, есть в «Пассаже», а также Veer Mall.

- Мы приняли решение о закрытии наших корнеров. В течение ближайших трех недель у вас еще есть возможность насладиться атмосферой японского стрит-фуда и попробовать любимые позиции. Мы не прощаемся, обязательно сообщим о дальнейших планах, - рассказали владельцы заведения на странице во «ВКонтакте».

Заведение работало с 2024 года. Первая точка с японским стритфудом была открыта в пространстве «Пассажа». Гастроточка здесь завершит свою работу 31 мая. Заведение в Veer Mall принимает посетителей до 6 июня.