НовостиОбщество16 мая 2026 10:04

В Екатеринбурге продают котенка по цене квартиры

На Урале выставили на продажу шотландского котенка по кличке Фрэнк
Маргарита РАЗУМОВА
У кота дружелюбный характер. Фото: сайт объявлений

В Екатеринбурге продают котенка шотландской вислоухой породы. Заводчики дали ему кличку Фрэнк. Предложение появилось на сайте объявлений.

- Парень воcпитaнный. Приучен к лотку и когтеточке. Фрэнк полностью здоров. Ест, спит и играет. К тому же, растет с каждым днем. Готов к переезду, - сказано в объявлении.

Владельцы отмечают, что у Фрэнка очаровательный окрас, он на 80% белоснежный. Питомец по характеру общительный, любознательный, смелый и добрый. Также он хорошо ладит с другими животными. А для детей станет настоящим другом.

Кроху готовы продать по баснословной цене – 5 555 555 рублей. Объявление на сайте размещено накануне. Пока оно заинтересовало лишь 300 пользователей.