В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила 16-летнего подростка

В ДТП пострадал подросток, проезжавший дорогу на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле минувшим утром на проспекте Мира произошла авария. По предварительным данным, 55-летняя женщина на Renault Megane выезжала с прилегающей территории со стороны Октябрьской революции в сторону проспекта Мира. Она не уступила дорогу и сбила велосипедиста, который ехал по тротуару. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- 16-летний подросток получил травмы. Его с места аварии доставили в больницу. Молодому человеку оказывают медпомощь, - сказано в сообщении.

Как установили инспекторы, иномаркой управляла местная жительница. Ее водительский стаж – 7 лет. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась.

Как выяснилось, в момент аварии свердловчанка была трезвой. Она рассказала, что выезжала из двора по дороге. Однако внезапно велосипедист преградил ей путь. Поэтому экстренное торможение не уберегло от столкновения. Сам же подросток рассказал, что ехал на занятия. Он не использовал средства пассивной защиты.