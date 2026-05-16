В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную международному туризму в СССР

На Урале покажут, как свердловчане путешествовали в советское время.

Музей истории Екатеринбурга представил проект «Чемоданное настроение». Эта экспозиция посвящена тому, как в 1960-х годах уральцы массово отправились за рубеж. Выставка объединила два юбилея. Так в 1966 году появилось Бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создано представительство МИД в Уральском федеральном округе. Об этом рассказали организаторы проекта.

- Это выставка-настроение, выставка-эмоция, которая касается довольно любопытной и приятной темы - отдыха, впечатлений и воспоминаний. Люди продолжали пересекать границы и знакомиться во все времена. Все мы в преддверии лета оказываемся в состоянии «Чемоданного настроения», – говорит директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Здесь расскажут о том, в какие страны отправлялись свердловчане с 1950 по 1980 годы. Посетители узнают, сколько стоили такие поездки, а также что категорически запрещалось покупать за рубежом.

На экспозиции представлены архивные материалы, воспоминания свердловчан, их личные вещи. Также можно увидеть дефицитные товары, которые завозили на Урал в качестве трофеев. Выставка продлится до 1 ноября в главном здании музея.