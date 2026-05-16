На Среднем Урале за сутки потушили 21 пожар

14% пожаров в регионе произошли из-за аварийного режима работы оборудования

За минувшие сутки в регионе потушили 21 пожар. Два свердловчанина пострадали в огне. Еще двух удалось спасти. Семь возгораний было в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В Богдановиче в доме на Тимирязева в одной из квартир сгорел мусор. Газодымнозащитная служба спаса одного человека. В дальнейшем ему потребовалась госпитализация. Причиной случившегося стало короткое замыкание.

- Аварийный режим работы оборудования стал причиной пожаров в 14% случаев. Короткое замыкание стало причиной пожаров в 9% инцидентов. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 4% пожаров, - сказано в сообщении.

В поселке Луговском на улице Восточной загорелась крыша и перекрытия дома на четыре квартиры. Огнем было охвачено 196 квадратных метров. С огнем удалось справиться за 34 минуты.

В Кашино на улице Партизанской вспыхнула частная баня и сарай. Пламя охватило 100 квадратных метров. Пожар удалось потушить за 51 минуту.