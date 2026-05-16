НовостиОбщество16 мая 2026 4:52

В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности, действовавший два года

Маргарита РАЗУМОВА
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление об отмене режима повышенной готовности, действовавший с 2024 года на четырех улицах.

- Отменить с 14 мая 2026 года режим функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность», - сказано в документе.

Согласно тексту, режим был установлен из-за обстоятельств, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. Это касалось улиц Октябрьской революции, Серова, Циолковского, а также Индустриальной.

В постановлении от 2024 года было сказано, что необходимо организовать ревизию сетей и определить уязвимые места. К любому ЧС были готовы городские службы, полицейские, коммунальщики.