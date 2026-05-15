На Урале приемным семьям выплатили 9 миллионов рублей с начала 2026 года

В Свердловской области с начала 2026 года приемные родители, опекуны и усыновители получили больше девяти миллионов рублей единовременных пособий. Всего выплаты оформили более 300 семей. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского Отделения СФР.

- Размер выплаты фиксированный: в Свердловской области он составляет 32 718,02 рубля. Если семья усыновила ребенка старше семи лет, братьев или сестер одновременно либо ребенка с инвалидностью, размер пособия увеличивается до 249 992,27 рублей, - уточнили в региональном Отделении СФР.

Когда детей несколько, пособие начисляют на каждого в отдельности.

Обратиться за выплатой можно через Госуслуги, в МФЦ или непосредственно в клиентской службе Социального фонда. Подать заявление нужно в течение полугода с момента решения суда, оформления опеки или заключения договора о приеме ребенка в семью