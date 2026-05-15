Плетение брейдов обернулось травмой головы и судом в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском суд взыскал с владелицы бьюти-студии компенсацию за травму, которую клиентка получила во время плетения брейдов. Женщина заплатила за процедуру 2700 рублей, а в результате осталась с рубцом и очаговой алопецией. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Во время процедуры клиентка испытывала боль, но мастер уверяла, что это нормально. Женщина даже принимала обезболивающее, а спустя пять дней была вынуждена сама расплести косы. Под ними обнаружилась открытая рана размером с пятирублевую монету. Заживала она долго и тяжело, волосы в этом месте так и не начали расти.

- Владелица студии вернула пострадавшей половину стоимости услуги и оплатила несколько сеансов мезотерапии. Однако остальную сумму возвращать отказалась, после чего клиентка обратилась в суд, - уточнили в региональных судах.

После этого была назначена экспертиза. Специалисты не смогли точно установить причину травмы, но не исключили, что повреждение возникло именно при плетении. Вероятнее всего, волосы вырвали вместе с частичками кожи.

В итоге с хозяйки салона взыскали невозвращенные 1350 рублей, 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и 13 175 рублей штрафа. Обе стороны обжаловали решение. Клиентка просила увеличить компенсацию, владелица настаивала на отмене, утверждая, что услуга была качественной. Свердловский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.