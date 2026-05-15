В Екатеринбурге в домах Академического наводят порядок

В подъездах высоток проведут генеральную уборку. Фото: УК «Академический»

В Екатеринбурге до конца мая в домах Академического района наведут порядок. Служба клининга проведет генеральную уборку подъездах. Об этом сообщает управляющая компания «Академический».

- Уборщицы проходят все этажи – с первого по последний – и убирают каждый сантиметр. Работа непростая, ведь площадь каждого дома – тысячи квадратных метров, - рассказали в отделе благоустройства УК «Академический».

Коммунальщики просят жильцов высоток не мусорить, а также не пачкать стены.

Сотрудникам клинингового сервиса предстоит отмыть лифты, двери в холлах. В том числе, избавят от грязи плинтусы, почтовые ящики, светильники и окна.