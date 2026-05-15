В Каменске-Уральском волонтеры неделю ищут 65-летнего пенсионера

Мужчина пропал 7 мая. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области волонтеры вторую неделю ищут 65-летнего Алексея Таушканова. Пенсионер бесследно пропал еще 7 мая в Каменске-Уральском. С того дня его точное местонахождение установить так и не удалось. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, рост пропавшего — 165 сантиметров. У мужчины нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку и черные штаны.

Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он может находиться, сообщите информацию координатору поиска Михаилу по номеру 8-902-150-41-81. Также вы можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8-800-700-54-52.