В Екатеринбурге спасли голубя, провалившегося в вентиляционный канал колледжа

Голубь находился на дне канала. Фото: группа «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков помог голубю, который застрял в вентиляционном канале колледжа на улице Таганской. Птица провела в ловушке несколько дней. Об этом он рассказал в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте».

История началась 13 мая, когда во время занятий студенты услышали приглушенное шуршание и хлопанье крыльев, доносившееся из стены. Спустя сутки в аудитории сняли решетку под потолком, за которой обнаружился широкий вентиляционный ход. На дне канала ходил голубь. Сотрудница колледжа обратилась за помощью к зооспасателю.

- Когда по лесенке, которую водрузили на парту, я поднялся к огромному квадратному отверстию под потолком, то просто поразился ширине вентиляционного канала. Кажется, в нем вполне поместится человек. А голубя было прекрасно видно без всякого эндоскопа, он ходил на дне, которое находилось на уровне пола, - отметил Евгений Зенков.

Довольно скоро спасатель поймал птицу петлей и поднял наверх.

Предполагается, что голубь попал в ловушку еще в выходные. Его выпустили во внутреннем дворике колледжа, где он долго пил из лужи свежую дождевую воду.