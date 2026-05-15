Два жителя Североуральска ответят за покупку и хранение наркотиков

В Североуральске на двух местных жителей завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Об этом сообщает пресс-группа полиции Североуральска.

Его фигурантами стали два 22-летних парня.

- Установлено, что местные жители в апреле текущего года совершили противоправное деяние. Приобрели и хранили наркотическое средство массой 7,55 грамма. Это является значительным размером, - уточнили в ведомстве.

Молодым людям по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.