Два жителя Североуральска ответят за покупку и хранение наркотиков

В Североуральске на двух местных жителей завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Об этом сообщает пресс-группа полиции Североуральска.
Его фигурантами стали два 22-летних парня.
- Установлено, что местные жители в апреле текущего года совершили противоправное деяние. Приобрели и хранили наркотическое средство массой 7,55 грамма. Это является значительным размером, - уточнили в ведомстве.
Молодым людям по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.