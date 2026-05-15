Проекты уральских мам вошли в число лучших на всероссийском форуме

Форум «Атлас семейных достижений» собрал авторов 200 лучших проектов. Фото: Департамент информационной политики региона

Многодетные мамы из Свердловской области Екатерина Кириченко и Лилия Сыропятова стали участницами Всероссийского форума «Атлас семейных достижений» в Москве. Их проекты, посвященные поддержке семей, вошли в число лучших по стране. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Екатерина Кириченко вместе с мужем воспитывает 12 детей, имеет звание «Мать-героиня» и трижды была награждена знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Три года назад семья создала благотворительный фонд «Урал за жизнь», который помогает сотням семей в сложных жизненных ситуациях.

Еще один проект представила многодетная мама 11 детей Лилия Сыропятова. За свой вклад она удостоена ордена «Родительская слава» и всех трех степеней «Материнской доблести». Ее «Школа женской мудрости, красоты и грации» помогает женщинам раскрыть потенциал, пройти переобучение и вернуться к работе.

-У меня большие планы, в том числе начать работу по Президентским грантам. Все это для развития многодетных мам. И не только Екатеринбурга. В будущем планируем масштабировать деятельность на всю Свердловскую область, чтобы объединять как можно больше женщин, - отметила Лилия Сыропятова.

Стоит уточнить, что форум «Атлас семейных достижений» собрал в Москве авторов 200 лучших проектов из 48 регионов России.