В Нижнем Тагиле наращивают темпы строительства крытого катка

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по созданию круглогодичного катка. У здания на Красноармейской установлено 90% фундаментов. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

- Сейчас план работы на объекте ясен. Руководитель службы заказчика городского хозяйства видит возможность наращивать темпы строительства и компенсировать отставание, - говорит градоначальник Владислав Пинаев.

Подрядчик возводит несущие конструкции, а также опоры административно-бытового корпуса. Смонтировали и колонны в месте, где будет располагаться ледовое поле. На объекте с 16 мая приступят к установке стационарной холодильной машины.

Подрядчик столкнулся с проблемой, которая от него не зависит, во время работ – перенос электрических и тепловых сетей. Поэтому, сроки сдачи пришлось сдвинуть. Однако ввод объекта планируется в этом году.