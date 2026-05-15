НовостиОбщество15 мая 2026 15:49

В Нижнем Тагиле наращивают темпы строительства крытого катка

Власти Нижнего Тагила проверили, как проходит строительство крытого катка
Маргарита РАЗУМОВА
Подрядчик наращивает темп работ по созданию круглогодичного катка

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по созданию круглогодичного катка. У здания на Красноармейской установлено 90% фундаментов. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

- Сейчас план работы на объекте ясен. Руководитель службы заказчика городского хозяйства видит возможность наращивать темпы строительства и компенсировать отставание, - говорит градоначальник Владислав Пинаев.

Подрядчик возводит несущие конструкции, а также опоры административно-бытового корпуса. Смонтировали и колонны в месте, где будет располагаться ледовое поле. На объекте с 16 мая приступят к установке стационарной холодильной машины.

Подрядчик столкнулся с проблемой, которая от него не зависит, во время работ – перенос электрических и тепловых сетей. Поэтому, сроки сдачи пришлось сдвинуть. Однако ввод объекта планируется в этом году.