На Урале суд отправил в колонию-поселение водителя, сбившего мужчину на «зебре»

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга 15 мая вынес приговор 47-летнему жителю Сысерти Павлу Гусеву, который насмерть сбил пешехода. О трагедии, которая произошла 15 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В то утро уралец сел за руль Mazda 6 в нетрезвом виде. Он двигался по улице Фронтовых Бригад в направлении Электриков со скоростью более 60 километров в час. Подъезжая к перекрестку с улицей Бабушкина, водитель не заметил, что ему горит красный сигнал светофора, и не стал останавливаться перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу на зеленый свет переходил мужчина. Павел Гусев сбил его прямо на зебре.

- В результате ДТП мужчина-пешеход получил тяжкий вред здоровью и в тот же день в больнице от полученных травм скончался, - уточнили в надзорном ведомстве.

Суд признал уральца виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему назначили пять лет колонии-поселения, а также на два с половиной года лишили права садиться за руль.