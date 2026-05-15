Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 15:11

На Урале прокуратура помогла добиться выплаты 250 тысяч рублей долга по зарплате

Свердловчанке помогли восстановить трудовые права и взыскать долг по зарплате
Маргарита РАЗУМОВА
Прокуратура помогла свердловчанке добиться выплаты окончательного расчета

Прокуратура помогла свердловчанке добиться выплаты окончательного расчета

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском благодаря вмешательству прокуратуры были восстановлены трудовые права местной жительницы. Она была вынуждена обратиться в надзорное ведомство, потому что не могла получить расчет при увольнении. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Женщина работала инженером первой категории в АО ПО «Уралэнергомонтаж» с декабря 2022 года по февраль 2026 года. Она расторгла трудовой договор с работодателем по документу-соглашению с 27 февраля 2026 года.

- В последний рабочий день работнице не выплачен окончательный расчет при увольнении. Задолженность по заработной плате составила 250 тыс. рублей, - сказано в сообщении. - Прокуратура внесла гендиректору представление об устранении нарушений. На предприятие завели административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства лицом, которое уже привлекалось за аналогичное нарушение».

Юрлицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Уточняется, что долг перед сотрудницей был полностью погашен. К тому же, ей перечислили компенсацию за задержку зарплаты – 10 тысяч рублей.