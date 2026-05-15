В Краснотурьинске партию леса забраковали из-за карантинного усача

Предприятию из Краснотурьинска 15 мая отказали в выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт древесины. Партию хвойных пиломатериалов забраковали из-за карантинного вредителя. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- При проведении досмотра партии в пиломатериалах хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница) объемом 45 кубических метров, предназначенной для отправки в Кыргызстан, выявлен карантинный вредитель леса — малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus, - уточнили в ведомстве.

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции. Вывоз пиломатериалов в Кыргызстан запретили, а предпринимателю объявили предостережение.