В Екатеринбурге 10 человек спаслись из задымленного дома

15 мая вечером в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил семь квадратных метров. Пламя бушевало в квартире, расположенной на втором этаже. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как уточняется, в пожаре никто не пострадал.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 10 человек, - рассказали в ведомстве.

Огонь удалось потушить в течение 17 минут. На месте работали девять пожарных на пяти единицах техники. В 17:11 специалисты завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.