Первый российский высокоскоростной поезд собирают в Верхней Пышме

На заводе в Верхней Пышме собирают два первых высокоскоростных состава. Фото: telegram-канал губернатора Дениса Паслера

Министр транспорта России Андрей Никитин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 15 мая посетили завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Они оценили, как продвигается создание первого российского высокоскоростного электропоезда. Об этом глава Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем telegram-канале.

- На заводе продолжается масштабное строительство новых производственных площадей для размещения корпуса формирования компонентов кузова, корпуса пусконаладки электропоездов, испытательного центра тягового привода, конструкторского центра и административно-бытового корпуса. Общая готовность объектов – 67%, - написал губернатор.

Параллельно на действующих площадках идет сборка двух первых составов. Уже сварены шесть кузовов вагонов, еще три находятся в финальной стадии. В окрашенных вагонах начали устанавливать окна по технологии вклеивания. Машины получат аэродинамический кузов с минимальным сопротивлением.

Денис Паслер подчеркнул, что именно Среднему Уралу доверили серийный выпуск высокоскоростных поездов. Этот проект считается главным инновационным в транспортной отрасли страны. Губернатор выразил уверенность, что заводчане справятся с задачей качественно и в срок.