В Шалинском районе ключи от новых квартир получили более 30 детей-сирот

В Свердловской области ключи от новых квартир в Шалинском районе получили более 30 детей-сирот. Новый четырехэтажный двухподъездный кирпичный дом возвели на улице Ленина. На придомовой территории разместили детские и спортивные площадки, а также парковку.

– На первом этаже дома обустроена вместительная колясочная. Квартиры полностью готовы к эксплуатации: на полу уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки. В ванной комнате установлены водонагреватели, на кухне – электроплиты, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Общая площадь квартир составила более тысячи квадратных метров. На строительство дома направили свыше 100 миллионов рублей из Фонда жилищного строительства региона.

На момент 1 мая в Шалинском районе числится 86 детей-сирот, из них совершеннолетия достигли 48 человек. 31 человек уже получил ключи от квартир.