На Урале власти поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

Дмитрий Суворов - участник знаменитой операции «Багратион». Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил поздравления участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Суворову. Ветеран отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Россия и Свердловская область гордятся своими героями и всегда будут помнить о выдающемся мужестве, отваге. Силе духа тех, кто прошел через страшную войну, чтобы подарить потомкам право на свободную и счастливую жизнь. Ваше великое поколение победителей научило нас любить Родину, уважать и ценить нерушимость братства, уметь защищать свою страну и родной дом, - обратился глава региона Денис Паслер.

Дмитрия Николаевича поздравили представители регионального правительства, мэрии Екатеринбурга. В том числе генконсул Республики Беларусь в Екатеринбурге.

Чествуют Дмитрия Суворова в том числе в Минске. Его фото также разместили на экранах по всему городу.

- 9 мая подготовлен фильм про подвиг Дмитрия Николаевича, а к столетнему юбилею во всех районах Минска на 17 мультимедийных экранах разместили фрагмент полотна Валентина Волкова «Минск 3 июля 1944», с изображением ветерана, - рассказал генеральный консул Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук.

Также юные жители Минска записали для ветерана видео – поздравление.

Дмитрий Суворов призван в Красную Армию осенью 1943 года. В 1944 году был направлен на 3-й Белорусский фронт. Он был участником боевой операции «Багратион». Во время второй операции участвовал в разгроме немцев в Восточной Пруссии, а также взятии Кенигсберга.

Дмитрий Николаевич получил звание гвардейца, гвардейский значок и медаль «За отвагу». После войны фронтовик окончил танковое училище, а также продолжал службу в армии. Спустя 35 лет в звании полковника Дмитрий Суворов вышел в отставку.