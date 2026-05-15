Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 13:34

Пострадало 20 человек: екатеринбуржца посадили на 8 лет за мошенничество на сумму 8,3 млн

Екатеринбуржец обманул 20 человек на сумму более 8,3 миллиона рублей
Екатерина ГАПОН
Екатеринбуржец обманул 20 человек из разных регионов России в сумме на 8,3 миллиона рублей

Екатеринбуржец обманул 20 человек из разных регионов России в сумме на 8,3 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржца Павла Коваленко приговорили к 8 года колонии общего режима за мошенничество – от его действий пострадало минимум 13 человек, общая сумма ущерба – почти 7,5 миллиона.

Коваленко вступил в организованную группу, где он был связистом. В период с января по сентябрь, используя сим-бокс и почти 6 тысяч сим-карт он снабжал других участников группы номерами и кодами подтверждения. Мошенники обзванивали россиян, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и Казначейства России.

– В результате преступных действий 20 жителей различных регионов РФ (Свердловская, Кемеровская, Новосибирская, Белгородская области, Краснодарский, Пермский края и иные субъекты) лишились в общей сложности более 8,3 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Павла Коваленко виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Также суд удовлетворил 13 гражданских исков на сумму более 7,4 миллиона рублей.