В Верхней Пышме завершили сварку первых шести вагонов поезда для ВСМ

В ходе визита высокопоставленные гости ознакомились с тем, как идет создание поезда для ВСМ Фото: пресс-служба Группы Синара

В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» завершилась сварка первых шести вагонов российского высокоскоростного поезда. Из них четыре уже прошли этап окрашивания. Еще три вагона находятся на финальной стадии сварки. В пятницу, 15 мая, в ходе рабочего визита производство посетил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

- Мы движемся в графике, - сказал во время визита Андрей Никитин. – По плану готовятся вагоны – свариваются, красятся. Мы видим, как строятся соответствующие производственные корпуса. В настоящее время специалисты отработали технологию сварки алюминиевых панелей, позволяющих снизить уровень шума, энергопотребление и нагрузку на инфраструктуру при скоростях до 400 км/ч, а также освоили окрашивание аэродинамической формы кузова.

Первые два состава высокоскоростного электропоезда планируют направить на сертификационные испытания в 2027 году Фото: пресс-служба Группы Синара

Вместе с главой Минтранса России производство посетили председатель правления «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор «Группы Синара» Виктор Леш. Они осмотрели производство и площадку для строительства новых производственных корпусов. Там разместятся конструкторский центр, испытательный центр тягового оборудования и цех пусконаладочных работ на высокоскоростном поезде.

- Действующий комплекс завода проходит масштабное дооснащение, поэтапно устанавливается новое оборудование, - отметил генеральный директор АО «Группа Синара» Виктор Леш.

Добавим, что в проекте строительства высокоскоростной магистрали участвуют предприятия и научные центры всей страны. Производство ключевых систем и компонентов ведется на российской технологической базе.