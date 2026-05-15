Регоператор «Экосервис» требует со свердловского Минфина 1,8 миллиарда

Бывший региональный оператор ТБО «Экосервис» пытается взыскать с министерства финансов Свердловской области 1,8 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в картотеке регионального арбитражного суда.

Иск был подан 15 апреля 2026 года. В качестве третьих лиц к делу привлекли министерство экологии и природных ресурсов, а также министерство ЖКХ Свердловской области. Следующее заседание назначено на 28 мая.

Напомним, что ТБО «Экосервис» лишился статуса регоператора в конце июля 2024 года. Решение было принято МинЖКХ после мусорного коллапса а западе Свердловской области летом 2024 года.

В декабре 2025 года 17-й апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение МинЖКХ. В феврале 2026 года бывшему директору ТБО «Экосервис» Анне Распоповой вынесли приговор за злоупотребление полномочиями. Она переводила деньги другому мусорному оператору, который по факту не осуществлял вывоз отходов. Ущерб превысил 100 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам принудительных работ.