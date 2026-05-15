Свердловчанка устроила секс-притон в многоэтажке и лишила сна соседей

Жильцы дома, уставшие от соседки, поблагодарили силовиков

В уральской столице в одну из квартир на улице Сулимова постоянно ходили мужчины. Причем чаще всего по ночам. Эти гости нередко были изрядно выпившие. Порой, они путали номер квартиры и беспокоили соседей. Однако жильцы дома изрядно устали от ночных стонов и шума, доносившихся от соседки. Об этом сообщает член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.

- Удалось выяснить ее номер, так как девушка размещала свои анкеты на различных сайтах по оказанию интим-услуг. Была проведена закупка, - рассказал общественник. - Выяснилось, что квартиру она арендует исключительно для приема клиентов. Хотя заявляла, что живет здесь. В холодильнике при этом - шаром покати. В шкафах – игрушки для взрослых и контрацептивы,

Также он добавил, что даму задержали силовики и увезли в отдел.

Уточняется, что жрица любви уже съехала со съемной квартиры. Жильцы многоэтажки выразили благодарность сотрудникам полиции из отдела № 3.