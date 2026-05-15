Екатеринбургский зоопарк устроил праздничный обед в честь дня рождения льва Эрни

У льва Эрни импульсивный характер. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк устроил для льва Эрни праздничный обед. Царь зверей отпраздновал 19-летие. В честь дня рождения он полакомился любимыми блюдами. А горожане могли понаблюдать за этим процессом. Об этом сообщает пресс-служба городского зоопарка.

Сам же хищник обладает импульсивным характером, а также любит быть активным.

- Именинник любит неспешные прогулки в летнем вольере. У него хороший аппетит. В его рацион входят говядина, курица, субпродукты, яйца и живой корм. Больше всего Эрни любит куриное мясо, - сказано в сообщении.

Представители рассказали увлекательную историю появления хищника на Урале. Будучи львенком Эрни колесил по России с передвижным цирком. Затем его продали в зоопарк.

На тот момент он был не в лучшей форме. Однако забота сотрудников зоопарка и хороший рацион помогли ему восстановиться.

Эрни любит громко рычать. Особенно, когда теряет свою подругу Миру. Поэтому таким своеобразным вокалом он зовет самку.